Erben sagen ab : Eigentümer: Bürgerbusch steht nicht zum Verkauf

Leverkusen (bu) Der vom Bürgerforum Grünes Leverkusen eingebrachte Bürgerantrag, in dem die Stadt aufgefordert wird, den Bürgerbusch zu kaufen, ist hinfällig.

Der Stadtverwaltung wurde vonseiten der Eigentümer, einer Erbengemeinschaft, mitgeteilt, dass ein Verkauf der Grundstücke derzeit nicht zur Disposition stehe, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung an den Rat. Oberbürgermeister Uwe Richrath hatte demnach versucht, mit den Erben in Verhandlungen zu treten. Ein von ihm anberaumter Gesprächstermin mit den Erben sei aber abgesagt worden.