Bürgerbündnis in Leverkusen will Landschaftsschutzgebiet retten Grüne sollen sich gegen Feuerwache „Auf den Heunen“ wenden

„Wir appellieren an euch, nun endlich allen weiteren Planungen für die Zerstörung des Landschaftsschutzgebietes ,Auf den Heunen‘ eine klare Absage zu erteilen und eure Glaubwürdigkeit nicht noch weiter aufs Spiel zu setzen“, heißt es in dem Schreiben. Die Grünen sollten wieder die Partei werden, „bei der Umwelt- und Klimaschutz ganz oben auf der Prioritätenliste stehen“. Die Grünen notierten auf ihrer Homepage, es sollen für die Wache „so wenig Fläche wie möglich“ versiegelt werden; zudem müsse „ein echter Ausgleich“ gefunden werden. Die Stadt, schreibt die Bürgergruppe – unter anderem die ehemalige Grünen-Politikerin Brigitte von Bonin –, nenne aber vorerst nur Parkplätze an Borkum- und Scharnhorststraße – „kaum 3000 Quadratmeter, die noch nicht einmal vollständig entsiegelt, sondern bloß teilentsiegelt werden sollen“. In der Machbarkeitsstudie zur Wache sei aber von rund 30.000 Quadratmetern die Rede, die an der Solinger Straße versiegelt werden sollen. „Dies steht in keiner Relation zum Entsiegelungspotenzial andernorts in der Stadt, und es ist völlig klar, dass ein gleichwertiger Ersatz für das zur Versiegelung vorgeschlagene Landschaftsschutzgebiet nicht gefunden werden kann“, moniert das Bündnis.