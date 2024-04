Verbindung Leverkusen-Köln Bürgerantrag verlangt mehr Infos zur Hitdorfer Fähre

Die Diskussion um die Zukunft der Hitdorfer Fähre geht weiter. Die Hitdorfer CDU macht weiter Druck auf Oberbürgermeister Uwe Richrath, die zum Kauf angebotene gebrauchte Auto-Fähre „St. Michael“ zu erwerben. Der Stadtchef verweist in einem Antwortschreiben auf einen offenen Brief der CDU hingegen auf seine begrenzten Möglichkeiten als Teilinhaber der Betreibergesellschaft. Die Stadt Leverkusen hält dort ebenso wie die Stadt Köln 50 Prozent der Anteile. „Somit obliegt die Entscheidungsbefugnis nicht allein dem Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen, sondern der Gesellschafterversammlung als Entscheidungsgremium“, schreibt Richrath an den CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Joshua Kraski. Der wiederum fordert: „Es muss unbedingt der Eindruck verhindert werden, dass die Verwaltung der Stadt Leverkusen bewusst auf die Verhinderung eines Kaufs einer konventionellen Personen- und Autofähre setzt, um anschließend doch noch ihre Vorstellung einer reinen Personen- und Fahrradfähre durchzudrücken.“