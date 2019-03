Rostige Schrauben : Gefährliche Bankreste in der Wupperaue

Ist das Kunst oder kann das weg? In dem Fall wohl zweiteres: An einem Bankstandort in der Rheindorfer Wupperaue ragen mehrere massive rostige Schrauben in die Luft (zur bessern Sichtbarkeit hier mit Flatterband gekennzeichnet). Foto: Ludmilla Hauser

Rheindorf Kaputte Bänke in der Rheindorfer Wupperaue haben teils Verletzungspotenzial. Die Stadt will etliche erneuern. Das kann aber noch dauern.

Sie haben fast etwas von moderner Kunst, die beiden rostigen großen Schrauben, die schräg Richtung Himmel ragen und symbolisch gemeint sein könnten. Für einen 65-jährigen Leverkusener haben sie nur eine Symbolik: „Sie lassen eine Gleichgültigkeit der Verantwortlichen vermuten.“ Denn die dicken rostigen Schrauben sind keine Kunst, sondern gehören zu einer der Bänke in der Wupperaue entlang des Rheindorfer Deiches. Der Weg ist an schönen Tagen besonders in Sonnenlicht gebadet, die Wupper schlägt kleine Wellen und strebt ihrer Mündung in den Rhein entgegen, das erste zarte Frühjahrsgrün wagt sich heraus.

„Dieser Bereich ist ein Naherholungsgebiet. Hier ist an schönen Tagen so richtig viel los“, beschreibt der Leverkusener. Spaziergänger, Radfahrer, Gassigeher, Familien auf Wochenendausflug. „Und wenn dann mal ein Kind oder ein Hund herumspringt, ist die Gefahr groß, dass sie sich an den rostigen Schrauben verletzen“, befürchtet der 65-Jähige. Denn da, wo einst eine Holzbank ohne Rückenlehne stand, ist die Sitzfläche verschwunden, die Schrauben, die das Querholz gehalten haben, ragen alleine in die Luft wie die Grashalme daneben.

Es ist nicht die einzige kaputte bis gar nicht mehr vorhandene Bank an dem idyllischen Weg und im weiteren Verlauf am Rhein entlang in Richtung Hitdorf. Teils steht dort, wo mal eine Bank eine Ruhepause beim Spazierengehen oder Wandern versprach, jetzt nur noch ein Nichts, oder es sind nur noch die Sockelteile einstiger Sitzgelegenheiten auszumachen, „daneben findet sich aber ein regelmäßig geleerter und mit frischer Mülltüte versehener Papierkorb“. Letzteres sei generell prima. Ersteres nicht.

„Ich verstehe gar nicht, wieso bei der Stadt nicht mal der eine Zuständigkeitsbereich über seinen Tellerrand hinausschauen kann und das an die zuständige Stelle weitergibt. Also die Stelle, die den Mülleimer entleert oder jetzt gerade den Baumschnitt erledigt hat, weitergibt, dass etliche Bänke hier so defekt sind“, sagt der 65-Jährige, der des Öfteren in dem Bereich spazieren geht und sich über die Zustände ärgert. „Ich finde, das ist eine Vernachlässigung dieses Kleinods an der Wupper“, moniert er. Am Rhein Richtung Hitdorf gehe ähnlich, eben mit fehlenden oder extrem maroden Bänken weiter. „Und wer über die Pontonbrücke Richtung Schiffsbrücke geht, der findet zwar intakte Sitzbänke vor, aber wiederum keine Mülleimer“, ergänzt er.