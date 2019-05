Alkenrath : Mit Luftballons gegen Rechts

Alkenrath Das neue Bündnis „Lev ist bunt“ setzte ein erstes zartes Zeichen in Alkenrath.

Hunderte verschiedenfarbige Ballons mit der Aufschrift „Leverkusen ist bunt“ flogen am Samstag pünktlich um 17 Uhr auf der Kirmes in Alkenrath in die Luft. Aufmerksam machen möchte die neu gegründete Initiative gegen Rechts namens „Lev ist bunt“, bestehend aus Gewerkschaften, Initiativen und Politik, eben darauf, dass in der Stadt „rechte Hetze“ und die Konzentration rechtsradikaler Kräfte nicht geduldet wird.

Die SPD, die Linke und B90/DieGrünen beteiligten sich am „Flash­mob“. Bis auf „Ballons in die Luft steigen lassen“ gab es zunächst nicht allzu viel, was Aufmerksamkeit auf die Initiative zog, die zwischen Autoscooter und Süßigkeitenbüdchen stand. Und so fragten sich viele Besucher der Kirmes, was die Aktion eigentlich bedeuten solle. „Warum fliegen hier so viele Ballons in die Lüfte? Feiert jemand Hochzeit?“, fragte zum Beispiel eine Besucherin der Kirmes ihren Mann, da in der gegenüberliegenden Kirche gerade die Glocken läuteten. Aufgeklärt wurde sie dann von den vielen Flugblättern, die verteilt wurden. „Aus Protest die AFD zu wählen, weil einem die aktuelle Politik nicht gefällt, ist, wie in der Kneipe aus dem Klo zu trinken, weil das Bier nicht schmeckt“, heißt es dort reißerisch. „Wir wollen zunächst einmal auf unsere Initiative aufmerksam machen“, betont Keneth Dietrich von der Ratsgruppe Die Linke.