Neues Kinder- und Familienbuch aus Leverkusen „Büchertaufe“ mit den Kindern der Regenbogenschule

Mit Toni lernen junge Leser und Zuhörer Menschen kennen, die mitten in der Gesellschaft leben, aber nicht wirklich dazu gehören. Von Toni lernen sie, die Augen aufzumachen, sich zu interessieren und mit eigenen Möglichkeiten zu helfen. „Alle können etwas dazu tun, dass die Welt besser wird“, fasste die Autorin zusammen. Schließlich waren sich die Kinder in einem Punkt einig: Armut sollte es nicht geben. Es ist das erste von 17 Zielen für eine bessere Welt, auf die sich die Vereinten Nationen 2015 verständigt haben. Alle sind am Ende des Buches aufgelistet, kindgerecht und kurz erklärt. In der Geschichte spielen sie auch eine Rolle. Die bleibe spannend bis zum Schluss, versprach Christa Bacher.