Buchwoche „Levliest“ : Die ewige Frage nach dem Glauben

Leverkusen Kölner Autorin Husch Josten las zum Auftakt der Buchwoche „Levliest“ aus ihrem Buch. Bettina Böttinger moderierte.

Woran glaubst du? Die Frage ist ganz und gar nicht für einen Small Talk geeignet. Das Thema wird gerne vermieden, ist doch die kritische Hinterfragung der eigenen Position eher unbequem und lästig. Aber genau das reizte Husch Josten, die Protagonisten in ihrem neusten Buch „Land sehen“ stellvertretend diesen mühsamen Dialog führen zu lassen. In aller Ernsthaftigkeit, den Literaturprofessor Horand Roth verbindet eine tiefe Nähe und Freundschaft mit seinem Patenonkel Georg, der jahrelang verschwunden war und nun als Priester zurückkehrt. Zum Auftakt der 10. Leverkusener Buchwoche „LevLiest“, in der bis zum 12. April noch weitere 100 unterschiedliche öffentliche Veranstaltungen folgen, las sie ausgewählte Stellen vor und entließ die Besucher der Stadtbibliothek neugierig.