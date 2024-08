Totschlags-Prozess gegen zwei Leverkusener Tödliche Stiche mit einem stabilen Messer

Zwölf Tage kämpften die Ärzte im Leverkusener Klinikum um das Leben des 30-jährigen Mannes, der am 18. Februar diesen Jahres ins Klinikum gebracht wurde. Im Grunde hatte er schon bei seiner Einlieferung in die Notaufnahme keine Überlebenschance. Das erklärte Sibylle Banaschak. Sie hatte als Rechtsmedizinerin die Obduktion der Leiche vorgenommen und trat gleich am zweiten Verhandlungstag vor dem Kölner Landgericht als Sachverständige auf.