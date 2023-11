Dringende Aufforderung an den Regierungschef Brückenstrompreis – Richrath schreibt an Kanzler Scholz

„Abschließend appelliere ich eindringlich an Sie, nunmehr endlich dem so dringend notwendigen Brückenstrompreis zuzustimmen“: Mit diesem Satz endet ein Brief, der das Rathaus in Richtung Berlin, Willy-Brandt-Straße, verlassen hat: Adressat: Bundeskanzler Olaf Scholz. Thema: die Sicherung des Industriestandorts und der Arbeitsplätze in der Rheinschiene, sprich: im Chempark in Leverkusen, Krefeld-Uerdingen und Dormagen.