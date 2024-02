Verschwendung in Leverkusen? Brücken-Zaun alarmiert Steuerzahlerbund

Worum geht es? Der Steuerzahlerbund beschreibt den Fall so: Nach dem Jahrhunderthochwasser im Juli 2021 musste die kleine Bachbrücke Talstraße/ Wiembach in Stand gesetzt werden. Die Stadt ließ „aus betrieblichen Gründen“ eine Ufertreppe bauen und eine steile Uferböschung mit großen Wasserbausteinen anlegen. Zur Absicherung wurde im März 2022 ein Zaun beschlossen, der im Herbst 2023 errichtet wurde. Eine Anwohnerin traute ihren Augen kaum, als sie das laut Steuerzahlerbund mit 7965 Euro eingepreiste Werk sah. „Leider scheint im Wiederaufbautopf sehr viel Geld übrig gewesen zu sein, um eine so teure und unsinnige Befestigung eines Bachlaufes zu erstellen“, schreibt die Anwohnerin in ihrer Eingabe an den Steuerzahlerbund. „Besonders schade finde ich diese Bevormundung der Bürger, da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt.“