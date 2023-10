Finanzen in Leverkusen Brücken-Blitzer bescheren Stadt bis zu 23 Millionen Euro

Anfang des kommenden Jahres versiegt eine Quelle, die der Stadt in den vergangenen zehn Jahren stets feine Sümmchen in die Kasse spülte. Die Blitzer-Anlage auf der maroden Rheinbrücke muss abgebaut werden. Ende Januar will die Autobahn GmbH den Verkehr auf die erste dann fertige neue Brückenhälfte umleiten. Die alte Brücke aus den 1960ern wird abgerissen, das Tempolimit von 60 km/h fällt weg.