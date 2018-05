Leverkusen: Brücke für Genießer

Leverkusen

Seit Jahr und Tag steht der Wiedenhof in Gruiten-Dorf an der Kleinen Düssel. Wer in die gerade kernsanierte Gaststätte gehen will, muss eine steinerne Brücke über das Bächlein überqueren. Ganz neu ist der Biergarten des neuen Wiedenhofs. Der liegt an der einen Seite unmittelbar an der Kleinen Düssel und an der anderen Seite an der Düssel. Beide Gewässer treffen im Dorf aufeinander. Frisch gesetzt sind Zaundrähte und Heckenpflanzen, um zu verhindern, dass Gäste möglicherweise unbeabsichtigt eine Erfrischung im Bach nehmen.