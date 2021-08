Königspaar bleibt noch ein Jahr im Amt : Brudertag statt Schützenfest in Lützenkirchen

Brudertag statt Schützenfest in Lützenkirchen

Feierlich unter 3-G-Regeln – die öffentliche Festmesse zum Bruderschaftstag der Schützen in St. Maurinus in Lützenkirchen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Lützenkirchen Kein Wettbewerb, kein neuer König. Aber einen geselligen Tag unter Einhaltung aller Regeln gönnten die St. Sebastianer sich in diesem von Corona geprägten Jahr doch.

Die Schützen haben sich in Tracht und mit Hut zunächst auf den Weg zum Gedenkstein an der Annakapelle gemacht, „zum Gedenken an unsere Verstorbenen“. Danach ging’s Schlag auf Schlag: Familienmesse mit etlichen Geistlichen aus dem Ehrenpräseskreis, offizieller Fototermin vor St. Maurinus, Kaffeetafel, ein Filmpotpourri älterer Schützenfeste und ein gemütlicher Ausklang. Das Königspaar Hans Georg Wischollek und Ele Hebbel bleiben nun wegen des ausgefallenen Schützenfestes noch für ein drittes Jahr im Amt, ebenso die Würdenträger bei der Jugend.