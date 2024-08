Was für Gewerbeansliedlungen in Leverkusen gilt Briefkastenfirmen oder Briefkästen für Firmen – Stadt erklärt’s

Die Stadt soll etwas gegen Briefkastenfirmen unternehmen – fordern die Grünen. Wir können nicht – sagt die Verwaltung. Ratherr Stefan Baake hatte für die Grünen wissen wollen, welche Vorkehrungen die Stadt treffe, um sogenannten Briefkastenfirmen keinen Spielraum zu geben. Auslöser der Grünen-Anfrage: a) eine Razzia kürzlich in Monheim, bei des es um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe gehen könnte, und b) der Eindruck, dass in Leverkusen Firmengründungen zunehmen, „die wirken, als seien sie lediglich Briefkastenfirmen..., die offiziell registriert sind und eine Adresse haben, aber an dieser Adresse keine nennenswerte Geschäftstätigkeit ausüben“ (wir berichteten).