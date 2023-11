Neues Hallenbad für Leverkusen? Verwaltung: Bedarf für Schwimmkurse prüfen

Ein neues Hallenbad auf dem Gelände des früheren Freibads an der Auermühle – das wünscht sich der Jugendstadtrat, um das derzeitige Angebot an Schwimmkursen zu erweitern. Das Gelände an der Auermühle wird derzeit als mobile Flüchtlingsunterkunft genutzt. Die Verwaltung hat nun zu dem Antrag Stellung genommen. Der Jugendstadtrat hatte auf Defizite beim Schwimmunterricht verwiesen.