Nach fast 17 Jahren : Brandruine in Schlebusch abgerissen

Uschi Schmidt-Balzer (81) ist in dem Gebäude groß gerworden und kann immer noch nicht fassen, was aus dem Haus Ihrer Kindheit geworden ist. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen (cebu) Nun ging es doch schnell: Die Stadt hat ihre Ankündigung wahr gemacht, im Anschluss an Karneval wurde der Rest der Brandruine in der Fußgängerzone von Schlebusch abgerissen. Was viele Schlebuscher freute, die sich teilweise mit Bettlaken und Plakaten gegen den Anblick wehrten, war für die 81-jährige Uschie Schmidt-Balzer (Bild) auch mit Wehmut verbunden.

Sie ist in dem Haus aufgewachsen und verbindet damit viele schöne Erinnerungen. Vor etwa 17 Jahren hatte das „Alt Schlebusch“ gebrannt, anschließend tat sich dort nichts mehr. Das soll sich nun ändern. Fünf barrierefreie Wohnungen und eine Geschäftseinheit im Erdgeschoss sind an der Stelle geplant, hatte Hauseigentümer Johannes Krämer im August beim Ortstermin erzählt.

(cebu)