Grasland-Brandindex für Leverkusen steigt auf hohe Gefahrenstufe : Ab Mittwoch: Grillen auch auf ausgewiesenen Flächen tabu

Leverkusen Der Deutsche Wetterdienst setzt den Grasland-Brandgefahrenindex ab diesen Mittwoch auf Stufe 4 „hohe Gefahr“. Die Stadt verbietet deswegen das Grillen auch auf den vier öffentlichen Flächen, wo es normalerweise erlaubt ist. Wer‘s dennoch tut und erwischt wird, muss mit Strafen bis 500 Euro rechnen.

Duft von Grillwürstchen, Steaks und Co., der an den kommenden warmen Tagen durch die Stadt zieht? So gut wie Fehlanzeige. Am Mittwoch, 15. Juni, ist die Stufe 4 des sogenannten Grasland-Feuerindex erreicht, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Das bedeutet: Es herrscht hohe Brandgefahr.

Die Stadt reagiert auf die Warnung: „Damit ist in Leverkusen aus Brandschutzgründen ab Mittwoch auch das Grillen an den vier dafür ausgewiesenen Bereichen untersagt, also in der Hitdorfer Laach, an den Wupperwiesen, zwischen der Wilmersdorfer Straße und dem Ophovener Weiher und am Strandbereich des Großen Silbersees“, teilt Stadtsprecherin Julia Trick mit.