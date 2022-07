Feuerwehr Leverkusen rückt zum Friedrich-Ebert-Platz aus : Brand in Wohn- und Geschäftshaus in der City

Brand in Wohn- und Geschäftshaus in der City

Leverkusen-Wiesdorf Warum das Feuer am Freitagnachmittag ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Rauchentwicklung aber war so groß, dass gleich mehrere Leute die Feuerwehr alarmierten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Wohnungsbrand mitten in der City: Freitag gegen 15 Uhr, erreichten die Leitstelle der Feuerwehr gleich mehrere Notrufe zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus am Friedrich-Ebert-Platz zwischen City C und Rathaus. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Einheiten Wiesdorf, Bürrig und Opladen der Freiwilligen Feuerwehr fuhren raus, ebenso Kräfte des Rettungsdienstes.