Schwarzer Rauch über Rheidorf : Feuerwehr löst in Leverkusen Warnapp Nina aus

Rheindorf Wegen eines Feuers bei der Firma Denso in Rheindorf sollten Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten. Der Brand ist dann rasch unter Kontrolle, die Ursache für das Feuer im Dach eines Hallenkomplexes aber bisher unklar.

Um kurz nach 14 Uhr am Dienstag hat die Berufsfeuerwehr die Warnapp Nina ausgelöst. In Rheindorf-Süd „ist es zu einem Brand gekommen. Dabei wird Brandrauch freigesetzt“, heißt es in der App-Warnung. Wer in Rheindorf-Süd wohnt, soll geschlossene Räume aufsuchen und vorsorglich Fenster und Türen schließen. Auch Klima- und Lüftungsanlagen sollten zur Sicherheit ausgeschaltet werden, fordert die Feuerwehr auf.