Brand in Leverkusen: Neun Verletzte

Neun Verletzte bei Feuer in Leverkusen

Leverkusen Beim Brand eines Wohnhauses in Leverkusen ist am frühen Montagmorgen ein Bewohner schwer verletzt worden. Acht weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Unklar ist, ob das Haus weiter bewohnbar ist.

Die Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Außerdem hätten 38 Menschen das Mehrfamilienhaus an der Straße „Am Weidenbusch“ verlassen müssen und seien von der Feuerwehr versorgt worden. Mindestens zwei Bewohner schafften es nicht mehr allein ins Freie und wurden von Feuerwehrleuten gerettet.

Lange Löscharbeiten

Die ersten Notrufe seien kurz nach Mitternacht eingegangen, gegen 5.37 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen, sagte der Sprecher. Auch am Montagmorgen waren aber noch Kräfte am Ort. Außerdem musste geprüft werden, ob das Gebäude noch bewohnbar ist. Die Bewohner wurden in einer nahegelegenen Turnhalle betreut oder kamen zunächst bei Verwandten und Freunden unter.