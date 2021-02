Warnapp Nina ausgelöst : Brand in Leverkusen - mehrere Verletzte

In Leverkusen hat am Samstagnachmittag ein Bungalow gebrannt. Die Feuerwehr war mit 99 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen In Leverkusen-Steinbüchel hat es am Samstagmittag gebrannt. Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Einsatzkräfte die Warn-App Nina ausgelöst haben. Die Feuerwehr spricht von mehreren Verletzten.

Auf der Charlottenburger Straße in Leverkusen hat es am Samstagmittag gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, war das Feuer gegen 11.30 Uhr in einem Bungalow ausgebrochen. Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Einsatzkräfte die Warn-App Nina ausgelöst haben. Sie spricht von mehreren Verletzten.

Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Warnapp Nina ausgelöst wurde. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Anfangs war die Rede von fünf vermissten Personen im Gebäude: Als die Feuerwehr am Brandort ankam, habe sich nach Angaben der Einsatzkräfte aber keine Person mehr im Haus befunden. Ein Bewohner musste ins Krankenhaus gebracht werden, auch Anwohner der umliegenden Gebäude wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Es waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr wie auch der Freiwilligen Feuerwehr Schlebusch, Steinbüchel und Lützenkirchen vor Ort.

(bsch)