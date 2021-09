An Burscheider Straße : Brand in Fachwerkhaus löst Großeinsatz aus

Leverkusen In dem Gebäude war im Erdgeschoss ein Zimmer in Flammen geraten. Weil es sich um ein Fachwerk handelt, mussten die Einsatzkräfte besondere Vorsicht walten lassen.

Bei einem gewöhnlichen Zimmerbrand braucht es nicht unbedingt einen Großeinsatz der Feuerwehr. Wenn es sich um einen in Flammen geratenen Raum in einem Fachwerkhaus handelt, sieht die Lage allerdings anders aus.

Und so rückten am Samstagnachmittag, 11. September, gegen 15 Uhr 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr in elf Fahrzeuge in Richtung Burscheider Straße aus. Schon während des Notrufes wies der Leitstellendisponent den Anrufer an, alle Personen aus dem Gebäude zu holen. Bei Eintreffen der Feuerwehr sei zunächst nicht ersichtlich gewesen, ob sich das Feuer über das Erdgeschoss hinaus im Gebäude ausgebreitet hatte. Feuerwehrleute kontrollierten entsprechend beide Etagen, nachdem sie die Flammen gelöscht hatten. Da es sich um ein Fachwerkhaus handelt und das Gebäude stark verraucht gewesen sei, wurden umfangreiche Kontrollmaßnahmen durchgeführt, um weitere Brandnester auszuschließen.