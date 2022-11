Einsatz in Leverkusen : Feuerwehr löscht Brand im Keller eines Hochhauses

Einsatz in Leverkusen

Einsatz nach einem Kellerbrand an der Weyerstraße. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Einsatz im Hochhaus: Durch ihr schnelles Eingreifen hat die Feuerwehr nach einem Kellerbrand die Ausbreitung von Rauch und Flammen verhindert. Zahlreiche Bewohner retteten sich ins Freie.

Nach einem Kellerbrand am Mittwoch gegen 14 Uhr in einem Hochhaus an der Weyerstraße mussten einige Bewohner vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr hatte den Brand schell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.