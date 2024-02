13 Verletzte bei Feuer in Leverkusen Anfang 2022 Brand an Kölner Straße – Ermittlungen dauern noch immer an

Leverkusen-Opladen · Der Einsatz war für die Feuerwehr herausfordernd: In der Nacht auf den 11. Januar 2022 kam es zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Kölner Straße. 13 Menschen wurden verletzt, ein Verdächtiger festgenommen. Die Ermittlungen dauern noch immer an.

28.02.2024 , 13:06 Uhr

Feuerwehreinsatz in der Nacht auf den 11. Januar 2022 an der Kölner Straße in Opladen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Äußerlich sind die „Wunden“ verheilt am Wohn- und Geschäftshaus an der Kölner Straße. Rund zwei Jahre nach dem verheerenden Brand in dem Gebäude, wirkt von der Fußgängerzone aus betrachtet alles, als ob das Feuer nie gewütet hatte. Hat es aber. Zwölf Bewohner und ein Feuerwehrmann waren in der Brandnacht auf den 11. Januar 2022 in dem Haus verletzt worden. Die Polizei ging schon kurz nach dem Vorfall von Brandstiftung aus. Wenig später geriet ein Verdächtiger ins Visier der Behörden. Geschlossen sind die Akten längst noch nicht. „Die Ermittlungen in dem Fall dauern an“, sagt die Kölner Staatsanwaltschaft auf eine aktuelle Anfrage unserer Redaktion. Viel mehr sagt sie aber auch nicht. Bekannt ist bisher, dass die Behörden offenbar einen Sachverständigen „mit der Erstellung eines Gutachtens zur Frage der Schuldfähigkeit des Beschuldigten“ beauftragt hatten. Dies berichtete die Staatsanwaltschaft vor gut einem Jahr. Wie der Experte die Schuldfähigkeit eingeordnet hat, ist öffentlich nicht bekannt. Fakt ist: In der Tatnacht griffen Flammen in dem Haus um sich. Der Durchgang zum Hof im Erdgeschoss brannte ebenso wie bis ins erste und zweite Obergeschoss die Holztreppe im Flur, schilderte die Feuerwehr damals. Mehreren Bewohnern war der Fluchtweg durch Rauch und Flammen versperrt. Mit dem Mut der Verzweiflung retteten sie sich aus dem zweiten und dritten Obergeschoss über das Dach in ein Nachbargebäude. Durch das angrenzende Haus mit Zugang zur Straße brachten die Retter mehrere Bewohner in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte von der Kölner Straße und von der Gerichtsstraße über einen Hinterhof. Sie löste auch die Warn-App Nina aus, um auf Verkehrsbehinderungen rund um den Einsatzort aufmerksam zu machen. Tags drauf versiegelte die stätische Bauaufsicht das Gebäude, die Standsicherheit der Holztreppe sei nicht gewährleistet. Bis zum Einbau einer neuen Treppe war die Wohnnutzung nicht gestattet.

(LH)