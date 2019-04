Strecke Köln-Wuppertal gesperrt : Feuer entlang Bahndamm in Leverkusen ausgebrochen - Verspätungen und Umleitungen

Feuer entlang Bahndamm in Leverkusen ausgebrochen - Verspätungen und Umleitungen

Leverkusen Feuer am Ostersonntag auf der Bahnstrecke Leverkusen in Richtung Opladen. Dort hat sich ein Feuer entfacht, die Feuerwehr ist vor Ort. Mehrere Züge fallen aus oder werden umgeleitet.

Feuerwehrgroßeinsatz in Leverkusen. Böschungsbrände auf einem Bahndamm halten die Feuerwehr am Ostersonntag auf Trab. Entlang der Güterzugstrecke beginnend in Leverkusen-Alkenrath hat sich aus bisher noch ungeklärter Ursache gegen 14.45 Uhr ein Feuer entzündet.