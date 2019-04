Wechselnde Glutnester erschwerten Löscharbeiten : Feuer am Leverkusener Bahndamm nach mehreren Stunden gelöscht

Feuer am Leverkusener Bahndamm nach mehreren Stunden gelöscht

Leverkusen Feuer am Ostersonntag auf der Bahnstrecke Leverkusen in Richtung Opladen. Mehrere Züge fielen aus oder wurden umgeleitet. Stundenlang kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. Gegen 22 Uhr sollte die Strecke wieder freigegeben werden.

Feuerwehrgroßeinsatz in Leverkusen: Böschungsbrände auf einem Bahndamm haben für einen stundenlangen Einsatz der Feuerwehr am Ostersonntag gesorgt. Entlang der Güterzugstrecke beginnend in Leverkusen-Alkenrath hatte sich aus bisher noch ungeklärter Ursache gegen 14.26 Uhr ein Feuer entzündet. Der Brand breitete sich entlang der Bahngleise zunächst zwischen dem Willy-Brandt-Ring und der Fixheider Straße aus. Zwischenzeitlich konnte der Brand auf den Bereich zwischen der THW-Unterkunft Schlangenhecke und der Fixheider Straße begrenzt werden.