Partnerstadt-Verein wünscht Charles Glück : Ein neues Monogramm für den Briten-Briefkasten in Leverkusen?

Leverkusen Auf dem Bracknell-Square in Opladen steht neben einer traditionellen roten Telefonzelle auch ein englischer Briefkasten – bisher mit dem Monogramm „E II R“.

(LH) Auf der Internetseite des Freundeskreises Bracknell-Leverkusen sieht es in diesen Tagen so aus wie auf fast jeder Internetseite eines englischen Unternehmens, Vereins, einer Organisation: Oben ist ein Foto der am 8. September gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. zu sehen, dazu Kondolenzwünsche. Der Verein habe „mit Bestürzung die Nachricht vom Tode von Queen Elizabeth II aufgenommen. Wir teilen die tiefe Trauer über diesen Verlust mit unseren Freunden und Freundinnen in unserer Partnerstadt und dem gesamten Vereinigten Königreich“, schreiben die Leverkusener Bracknell-Freunde. „Wir vermissen sie und wünschen dem neuen König Charles III viel Glück und Geschick in seiner neuen Position“, heißt es weiter unten. Am Montag, als die Trauerfeier für die britische Monarchin Milliarden Menschen vor dem Fernsehen fesselte, schauten auch viele Mitglieder, vor allem der Vorstand (Foto: Miserius) des Leverkusener Partnerschaftsvereins zu. Und vielleicht laufen danach Überlegungen an, ob auf dem englischen roten Briefkasten am Bracknell-Square in Opladen das Monogramm „E II R“ (Elizabeth II Regina) zu C III R (Charles III Rex) geändert werden sollte – so, wie es die Briten nun tun werden. Foto: UM