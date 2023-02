Bahnstadt und Quettingen Bombe in Leverkusen gefunden - Evakuierungen begonnen

Leverkusen · In Leverkusen ist am Samstagnachmittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Betroffen sind die Stadtteile Bahnstadt und Quettingen. Evakuiert wird in einem Radius von rund 400 Metern rund um den Fundort.

04.02.2023, 18:17 Uhr

Die Karte zeigt den Radius der geplanten Evakuierung in Leverkusen nach dem Bombenfund. Foto: Uwe Miserius

Wie die Stadt Leverkusen auf ihrer Homepage mitteilt, ist in der Campusallee der neuen Bahnstadt eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Es handelt sich laut Aussage der Feuerwehr und des Kampfmittelräumdienstes um eine 250-Kilogramm-Bombe der britischen Royal Air Force. 8 Bilder So lief die Bombenentschärfung in Leverkusen 8 Bilder Foto: Uwe Miserius Durch den Kampfmittelräumdienst wurde ein Evakuierungsradius von 400 Metern festgelegt. Dies betrifft Bereiche der Stadtteile Bahnstadt und Quettingen. Der betroffene Bereich sollte großzügig umfahren werden. Laut Mitteilung der Leitstelle soll die Evakuierung gegen 18 Uhr beginnen. Betroffen sind eine kleinere Siedlung sowie einige Gewerbebereiche. Für die rund 750 Anwohner steht für die Zeit der Evakuierung die Grundschule Herderstraße als Anlaufpunkt zur Verfügung. Im Evakuierungsradius liegen die Straßen: Am Handwerkerhof, Am Quettinger Feld, Bahnstadtchaussee, Campusallee, Dieselstraße, Dornierstraße, Feldstraße, Karl-Wingchen-Straße, Porschestraße, Quettinger Straße, Torstraße. Die Feuerwehr fährt mit Lautsprecherdurchsagen durch die Straßen. Weder Zug- noch Autobahnverbindungen sind betroffen. Auch die Schnellstraße „Fixheiderstraße“, die am Rand des Evakuierungsradius‘ vorbei führt, bleibt geöffnet.

(felt)