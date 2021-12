Silvesternacht : Böllerverbote in einzelnen Leverkusener Stadtteilen

Es war einmal: Silvester-Feuerwerk an der Rathausgalerie. In diesem Jahr wird es deutlich leiser und finsterer werden. Foto: Kaechele

Leverkusen In der Silvesternacht wird es in Leverkusen wohl ruhiger als je zuvor. In einer Allgemeinverfügung nennt die Verwaltung Straßenzüge, in denen nicht geböllert werden darf. Damit sollen Kliniken vor Überlastung geschützt werden.