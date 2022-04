Unfall in Bergisch Neukirchen : BMW-Fahrer (24) rammte vier Autos am Fahrbahnrand

Leverkusen Mit schweren Verletzungen ist ein 24-Jähriger ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er mit seinem BMW in Bergisch Neukirchen vier Autos gerammt hatte.

Ein BMW-Fahrer (24) war am Mittwoch gegen 5.20 Uhr auf der Burscheider Straße zwischen der Wuppertalstraße und der Ölbachstraße in Richtung Pattscheid unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er laut Polizeibericht gegen vier am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Leverkusener in ein Krankenhaus.