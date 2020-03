Ermittlungen wegen Totschlags : Bluttat in Alkenrath: 19-Jähriger stach zwei Mal mit Messer zu

Am Tatort an der Wilhelm-Leuschner-Straße erinnern Kerzen und Blumen an den bei einer Bluttat getöteten 22-Jährigen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Im Fall des 22-Jährigen, der am Samstag auf der Wilhelm- Leuschner-Straße von einem 19-Jährigen mit zwei Messerstichen tödlich verletzt wurde, ermittelt die Kripo wegen Totschlags.

Der 19-Jährige befindet sich weiter in Untersuchungshaft, zu den Tatvorwürfen hat er sich bisher nicht geäußert, berichtete die Staatsanwaltschaft am Montag.

Die beiden jungen Männer kannten sich. Der 19-Jährige hatte dem späteren Opfer, das obdachlos war, in seiner Wohnung in der Nähe des Tatorts Unterschlupf gewährt, berichtet Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Doch gab es laut den Ermittlungen einer Mordkommisssion der Kripo Streit zwischen den Männern, dabei soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihnen gekommen sein, bei der möglicherweise auch der Einfluss von Alkohol eine Rolle spielte. Es flogen die Fäuste auf offener Straße. Der Jüngere unterlag und soll daraufhin in die Wohnung geeilt sein. Dann sei er mit einem Küchenmesser zurückgekommen, berichtet Bremer weiter. Der 19-Jährige attackierte sein Gegenüber und stach ihm zwei Mal in den Oberkörper. Ein alarmierter Notarzt brachte den lebensgefährlich verletzten 22-Jährigen ins Klinikum, doch konnten die Ärzte das Leben des Mannes nicht mehr retten. Er starb im Krankenhaus.