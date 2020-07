Leverkusen : Corona und Ferien: Das Blut wird knapp

Blutkonserven in der größten Blutbank Europas des DRK-West in Hagen. Das DRK-West beliefert auch Leverkusener Kliniken mit Blut. Foto: dpa/Marcel Kusch

Leverkusen Auch Leverkusener Kliniken sind auf schnellen Nachschub angewiesen. Bisher mussten noch keine Eingriffe ausfallen. Doch das könnte sich ändern: Der Lieferdienst des DRK schlägt Alarm und bittet um Blutspenden.

Die weiterhin grassierende Pandemie und die Ferienzeit reißen immer größere Lücken in die Blutkonservenbestände. Der Blutspendedienst des Deutsche Roten Kreuzes (DRK) schlägt jetzt Alarm: „Wir brauchen dringend Ihre Hilfe!“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Aktuell fehlt es deutlich an ausreichend Blutspenden über alle Blutgruppen hinweg, insbesondere aber bei den Blutgruppen 0 Rhesus positiv und 0 Rhesus negativ“, sagt Stephan David Küpper. Er ist Leiter der Unternehmenskommunikation des DRK-Blutspendedienstes West in Breitscheid, der auch für Leverkusen zuständig ist.

Durch die kurze Haltbarkeit bestimmter Blutbestandteile werde regelmäßig Nachschub benötigt. „Einige Blutbestandteile (Blutplättchen) sind nur maximal vier Tage haltbar“, sagt Küpper. Der Blutspendedienst ist dringend auf jede Blutspende angewiesen und bittet alle Bürger, die zu Hause geblieben oder wieder aus dem Urlaub zurück sind, eine Blutspende zu leisten.

Info Nächste Blutspende-Termine 3. August 15 bis 19 Uhr, Lützenkirchen, Pfarrheim St. Maurinius und Marien, Von-Knoeringen-Straße 6 11. August 15 bis 19 Uhr, Leichlingen, Gymnasium, Aula, Am Hammer 2 19. August 15 bis 19 Uhr, Schlebusch, Evangelisches Gemeindezentrum, Martin-Luther-Straße 4 Blutspenden müssen angemeldet, Termine reserviert werden. Weitere Infos unter www.blutspendedienst-west.de.

Ein besonderer Appell geht an alle Blutspender, die normalerweise bei so genannten Firmen-Blutspenden in ihren Unternehmen spenden. Küpper: „Durch Corona können aktuell viele Blutspendetermine nicht durchgeführt werden. Wir merken dies vor allem an den fehlenden Firmen- und Universitätsterminen. Viele der Mitarbeiter und Studenten arbeiten und lernen aktuell im Home-Office, und so fallen die üblichen Firmen- und Unitermine derzeit beinahe komplett aus“. Alleine dadurch fehlen dem DRK-Blutspendedienst monatlich tausende Blutkonserven.

„Wir führen jede Woche im gesamten Gebiet hunderte Blutspendetermine durch.“ Wichtig wäre es, dass jetzt alle Spender, die sonst im Unternehmen spenden, auf einen der DRK-Termine in den Heimatgemeinden Blut spenden gehen. „Nur so können wir die Ferienzeit überstehen und weiterhin zuverlässig unsere lebensrettenden Blutspenden an Krankenhäuser liefern“, betont Küpper die Wichtigkeit der Spende in diesen Zeiten.

Die Corona- und Sommerferienlage habe zur Folge, dass Krankenhäuser nicht alle Blutbestellungen im vollen Umfang erhalten. Gekürzt wird derzeit bei bestimmten Blutgruppen bis zu 25 Prozent.

Auch das Klinikum und das Remigius-Krankenhaus sind auf die Lieferungen des DRK-Blutspendedienstes angewiesen. „Da Blut ein kostbares Gut ist und auch ein Verfallsdatum hat, ist das Lager vor Ort klein und in erster Linie für Notfälle gedacht“, sagt Cerstin Tschirner. Sie ist Sprecherin der Kplus-Gruppe, die auch das Remigius-Krankenhaus betreibt. Die Lieferung aus Breitscheid erfolge zuverlässig und schnell. „Im Zweifel wird von dort aus auch bundesweit nach besonderen Blutgruppen gesucht und sie etwa bei Notfällen umgehend ins Haus gebracht. Bei geplanten Eingriffen, bei denen von einer Blutgabe auszugehen ist, wird das Blut zum Termin bestellt.“ Aktuell gebe es noch keine Probleme, die benötigten Blutkonserven zu bekommen, doch sei eine vorausschauende Planung nötig und ein Spendenaufruf in jedem Fall sinnvoll, ergänzt sie.

Im Remigius-Krankenhaus wurde das „Patient Blood Management“ eingeführt. Das heißt, es wird wo immer möglich, blutungsarm operiert, so dass die Patienten möglichst wenig Blut verlieren. „Außerdem arbeiten wir dort mit dem sogenannten CellSaver-System“, erläutert Tschirner. Das Blut des Patienten wird aufgefangen, noch im OP-Saal aufbereitet und wieder dem Patienten zugeführt. „Er erhält sein eigenes, natürlich gereinigtes Blut zurück. Damit verhindert man in den meisten Fällen, dass Blutkonserven gegeben werden müssen“, sagt die Kplus-Sprecherin.