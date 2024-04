Blumen und Pflanzenmarkt Blühendes Schlebusch ist ein Evergreen

Der Frühling ist da, und er zeigt sich von seiner farbenfrohen Seite. Die Veranstaltung „Blühendes Schlebusch“ mit verkaufsoffenem Sonntag will am Wochenende des 20. und 21. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr, möglichst viele Besucher in die Schlebuscher Fußgängerzone locken .Im vergangenen Jahr konnten Händler und Aussteller erstmals wieder an vergangene Erfolge anknüpfen. Die Corona-Pause war vergessen, und die Menschen kamen nach Schlebusch, um sich dort umzusehen. Das berichtet Georg Ott. Im Auftrag der Werbe- und Fördergemeinschaft Schlebusch bringt der Veranstalter auch in diesem Jahr rund 40 Händler in der Fußgängerzone sowie auf dem Arkadenplatz zusammen. Start ist um 11 Uhr und Ende um 18 Uhr.