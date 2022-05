Einsatz in Leverkusen : Blinder Passagier entdeckt – Polizei stoppt Güterzug

Schlafend entdeckten Polizisten den 25-Jährigen in dem Güterzug. Foto: Bundespolizei

Leverkusen Ein blinder Passagier in einem Güterzug hat am Dienstagmorgen in Leverkusen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Zug wurde gestoppt, Strecken mussten gesperrt werden. Der 25-jährige Pakistani gab an, sich auf der Heimreise zu befinden.

Gegen 6:55 Uhr ging die Meldung bei der Bundespolizei Köln ein, dass auf einem Güterzug von Unkel in Richtung Köln, eine Person aufgestiegen sei und mitfahre. Ein Zeuge hatte den Vorgang beobachtet und den Hinweis gegeben. Mit Blaulicht und Martinshorn fuhren die Einsatzkräfte schließlich die freie Strecke nahe Morsbroich an, wo der betroffene Güterzug gestoppt wurde. Gleise wurden bereits während der Anfahrt gesperrt und der Strom geerdet. Am Einsatzort eingetroffen, fanden die Beamten tatsächlich eine schlafende männliche Person an. Zwischen Containtertragwagen und Ladecontainer, mit einer Jacke zugedeckt, lag ein 25-jähriger Mann aus Pakistan und schlief. Durch die Beamten geweckt und angesprochen, gab er an, schon etwa eine Stunde dort zu liegen und in Richtung Heimat, Pakistan, fahren zu wollen, berichtet die Bundespolizei.

Die Beamten brachten den 25-Jährigen aus dem Gefahrenbereich und klärten ihn über sein waghalsiges Handeln auf. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhält. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenstrafe wegen unbefugten Betreten eines Eisenbahn-Fahrzeugs, sowie ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts. Durch sein leichtsinniges Handeln und den dadurch notwendigen Polizeieinsatz, einschließlich der Streckensperrungen, kam es bei 21 Zügen zu insgesamt 843 Minuten Verspätungen.

Die Bundespolizei weist auf die Gefahren der Bahnanlagen hin. Erst vergangenes Jahr starben zwei Jugendliche in Troisdorf, nachdem sie auf einen Güterwaggon geklettert und von einem Stromüberschlag getroffen waren.

(bu)