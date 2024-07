Veterinäramt schlägt Alarm Blauzungenkrankheit erreicht Leverkusen

Bei der akut verlaufenden Erkrankung zeigen in der Regel vor allem Schafe deutliche Symptome: Etwa eine Woche nach Ansteckung treten Fieber und Apathie auf, die Maulschleimhäute und die Zunge röten sich und schwellen an. Eine Blaufärbung der Zunge ist nur bei besonders empfindlichen Schafen gelegentlich zu sehen. Weiterhin kann es aufgrund von Bläschenbildung und Läsionen an den Klauen zu Lahmheiten kommen. Auch Aborte werden beobachtet. Bei Rindern seien häufig keine Symptome oder nur mildere Verlaufsformen zu sehen, heißt es in der Mitteilung weiter. Auffällig sind dort Entzündungen der Zitzenhaut und der Schleimhäute im Bereich der Augenlider, Maulhöhle und Genitalien. An Maul und Zunge kann es zu Schleimhautablösungen kommen, am Klauenkronsaum sind gelegentlich Blasen zu sehen.