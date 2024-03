Pflanzaktion in Leverkusen Blaues Blütenband in Alkenrath

Neben ihrer optisch verschönernden Wirkung auf das Wohnumfeld verfolgt das Projekt mit den blauen Blüten aber auch noch ein weiteres Ziel: Die Unterstützung von Wildbienen in der Frühjahrszeit. „Wie weitgehend bekannt ist, sind die Wildbienenbestände gefährdet“, erklärt Alexander Dernbach von der Offenland Stiftung. „Ein Grund liegt im mangelnden Nahrungsangebot zu bestimmten Jahreszeiten.“ Insbesondere bei warmen Witterungen zum Frühjahrsbeginn wie in den vergangenen Jahren sind Bienen bereits aktiv. Das Nahrungsangebot an früh blühenden, heimischen Pflanzen ist zu dem Zeitpunkt aber noch begrenzt.