Oktoberfest in Quettingen : Blasmusik und Bier bei den Bürgerschützen

Leverkusen Bayerische Haxen und Leberkäs – rund 130 Gäste feierten mit viel Liebe zum Detail ein zünftiges Oktoberfest im Schützenhaus in Quettingen.

Heuballen in den Ecken, Mistgabeln an die Wand gelehnt – die Bürgerschützen gaben sich am Samstag alle Mühe, in Quettingen ein kleines Stück Bayern entstehen zu lassen. Mit typischer Blasmusik von einer Live-Kapelle, zünftigem Essen und süddeutschem Bier von einer kleinen Brauerei aus dem Freistaat ließen es sich rund 130 Gäste im Schützenbürgerhaus gut gehen.