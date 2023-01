Karnevals-Biwak in Leverkusen Blaublütiges Narrentreffen in Hitdorf

Die Fasanenfedern an den Narrenkappen schienen fast den sich jahrelang angesammelten Industriestaub von der Decke der Fahrzeughalle von Bernd Brinkschulte zu wedeln. Wohin das königliche Jeckenauge am Samstag in Hitdorf auch sah, es sah Totalitäten und Hoheiten. Traditionell treffen sich beim Karnevals-Biwak des Hitdorfer Dreigestirn die Oberhäupter aus den angrenzenden und teil weit entfernten Ländereien zum Austausch – und so begab es sich, dass es wieder Zeit wurde für jene Zusammenkunft. Die Karnevalisten festigen auf diese Weise ihre Freundschaften. Das ist ihnen wichtig.