„Am Sportplatz“ in Leverkusen : Bis zu 17.000 Euro Anwohner-Beiträge für Straßenausbau

Leverkusen Die Stadt will sich nach 60 Jahren die Straße „Am Sportplatz“ in Lützenkirchen vornehmen. Für Anlieger wird das Vorhaben teuer. Rat stimmt zu.

Die öffentlichen und privaten Belange solle der Rat bei seiner Entscheidung für oder gegen einen Ausbau gegeneinander abwägen – so wie es die Bauordnung im Falle der Straße „Am Sportplatz“ verlange, weil es in dem Bereich keinen Bebauungsplan gebe, hatte die Stadt in ihrem Beratungspapier formuliert.

Zu den Planungen hat die Stadt im September eine Bürgerbeteiligung organisiert. Allerdings „fand die nur als Befragung der Bürger statt, nicht als richtige Versammlung, obwohl die Corona-Bedingungen das im September zugelassen hätten“, monierte Benedikt Rees (Klimaliste) in der jüngsten Ratssitzung. „Von 20 Anwohnern, die sich gemeldet hatten, waren auch 20 gegen den Erstausbau.“ Für manchen Grundstückseigentümer, der an die Straße angrenzt, kämen da bei der Beteiligung an den Ausbaukosten, den so genannten Straßenausbaubeiträgen, von bis zu 17.000 Euro zu, bemerkte Rees. Grundstückseigentümer müssen sich in Leverkusen wie überall in NRW an den Ausbaukosten beteiligen. Die Stadt gibt auf ihrer Internetseite laut Kommunalabgabengesetz für Anliegerstraße in der Regel rund 70 Prozent an. „Die Kosten werden auf die im Abrechnungsgebiet gelegenen Grundstücke entsprechend der Grundstücksgrößen verteilt“, heißt es bei der Stadt weiter.