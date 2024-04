Bis Wupperschiffsbrücke in Leverkusen wieder öffnen kann, dauert es Monate Schock im Aalschokker – Flut setzt Schiff zu

Leverkusen-Rheindorf · Mehr als zwei Jahre hatte der Förderverein nach der Flut wegen der kaputten Pontonbrücke keinen Zugang zur Anlage. Dann entdeckten sie heftige Schäden an den Schiffen, der erst behoben werden muss. Dennoch soll es in diesem Jahr Programm an der Anlage geben.

19.04.2024 , 17:00 Uhr

Die Wupperschiffsbrücke war von der Flut 2021 heftig in Mitleidenschaft gezogen worden.Ob sie dieses Jahr wieder öffnen kann, ist noch nicht absehbar. Es soll aber Programm an der Anlage geben. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Gabi Knops-Feiler