Kontroverse in Leverkusen : Biotonne: SPD verweist auf Ratsbeschluss 

Leverkusen Die politische Kontroverse um die für den 1. Januar 2023 vorgesehene Einführung einer „freiwilligen“ Biotonne in Leverkusen geht weiter.

Nachdem die CDU eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung der Stadtverwaltung zum Start einer Bedarfsumfrage gerügt und zunächst eine rechtliche Klärung des Starts für die Tonne gefordert hatte, melden sich nun die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP zu Wort: Die CDU-Fraktion habe offenbar den mit ihren Stimmen gefassten Beschluss zur Einführung der freiwilligen Biotonne vergessen, schreiben Milanie Kreutz (SPD), Roswitha Arnold (Grüne) und Monika Ballin-Meyer-Ahrens (FDP) in einer gemeinsamen Presseerklärung. Bereits am 26. Januar 2021 habe die Stadtverwaltung zu einem Informationsgespräch geladen. In Anwesenheit auch der CDU seien die gesetzlichen Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetztes anhand eines Gutachtens der Kanzlei Gruneberg dargestellt worden. Die bisherige kommunale Regelung für Bioabfälle sei als rechtswidrig klassifiziert worden. In einem Testversuch wurde sechs Monate lang ein Bringsystem erprobt. Am 22. März 2021 sei dann ein Grundsatzbeschluss „zur getrennten Erfassung biogener Abfälle mit einer freiwilligen Biotonne im Holsystem“ beschlossen worden. „Dieser Beschluss wurde auch mit den Stimmen der CDU-Fraktion gefasst.“ Seit April 2021 tage eine Projektgruppe mit den umwelt- und finanzpolitischen Sprechern der Fraktionen.