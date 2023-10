Neun Monate nach Einführung: knapp 12.000 Behälter in Leverkusen im Einsatz Biotonne – Avea behält Zwei-Wochen-Leerung bei

Falls die Macher der Asterix und Obelix-Comics mal Spezialausgaben auflegen wollen: Leverkusen böte sich an. Thema: Biotonne. Der typische Vorspann könnte dann lauten: „Wir befinden uns im Jahr 2023 n. Chr. Ganz Deutschland leert die Biotonnen von Frühjahr bis Herbst wöchentlich. Ganz Deutschland? Nein! Eine Stadt hört nicht auf, Widerstand zu leisten...“ Denn in Leverkusen leert die Avea in Jahr eins, dem Testjahr der freiwilligen Biotonne alle 14 Tage. Aber auch in Jahr 2 könnte das so bleiben – obschon nebenan im Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen die Biotonne – allerdings ohne den Leverkusener Spezial-Anti-Stink-und-Anti-Madenfilter im Deckel – in den grünschnittreichen Monaten wöchentlich geleert wird. „Wir wissen, dass es in Deutschland in den meisten Kommunen die wöchentliche Leerung gibt“, sagt Avea-Sprecherin Anika Hagt. „Für uns war die Biotonne aber erstmal eine Art Black Box. Wir wussten im Vorfeld nicht, wie viele Tonnen bestellt werden, welche Abfallmengen auf uns zu kommen.“