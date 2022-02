Stadt Leverkusen meldet: „Es gab bisher kaum Fehleinwürfe“ : Biomüll-Sammelstellen bleiben bis mindestens 2023

DIe Biotonnen, hier am Friesenweg, bleiben: Die Stadt hat das Bioabfall-Bringsystem nun bis mindestens Anfang 2023 verlängert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ende vergangenen Jahres sollte die Testphase mit sieben Biomüll-Sammelstellen in Leverkusen nach einem halben Jahr wieder beendet werden. Doch: Die Tonnen bleiben, sagt die Stadt. Mindestens bis die freiwillige Biotonne eingeführt werde.

Die sanfte Hinführung zur eigenen Biotonne ab 2023 ist nach Startschwierigkeiten offenbar doch noch gut angelaufen: 14.879 Kilogramm Bioabfall aus dem Küchenbereich sind zwischen Juni und Anfang November an den sieben Sammelstellen in der Stadt in den Tonnen gelandet. Die Testphase sollte eigentlich zum Jahresende abgeschlossen, die Tonnen wieder weg sein. Jetzt bleiben sie – „mindestens bis zur Einführung der freiwilligen Biotonne Anfang 2023“, sagt die Stadt. Die im vergangenen Jahr nur eingeschränkt nutzbaren Standorte Friesenweg (Opladen), Albert-Einstein-Straße (Wiesdorf) und Wolf-Vostell-Straße (Schlebusch) könnten nun auch jederzeit befüllt werden.