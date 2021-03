Wochenkommentar : Biomüll in Leverkusen: tonnenschwere Entscheidung

Biomüll in Leverkusen: tonnenschwere Entscheidung

Leverkusen Die Biotonne ist in Leverkusen schon lange ein Thema, nun wird es konkret. Am Montag soll der Stadtrat darüber entscheiden. Unser Wochenkommentar.

Wie viel Müll macht der Mensch? Es hängt vom Menschen ab. Der eine rasiert mit Vorliebe Rasenflächen, ein anderer sammelt Schuhkartons von Zalando oder Zeitungspapier. Die Menschen sind Individuen und sollten deshalb nicht über einen Kamm geschoren werden. Die Grundidee, Müll getrennt zu sammeln, um ihn so besser wiederverwerten zu können, ist richtig, und es gibt sie nicht erst seit gestern. Das schont die Umwelt und ist nachhaltig, wie es neusprachlich so schön heißt. Doch wie viele verschiedene Tonnen braucht der Mensch? Dass er angesichts der schillernden Farbenpracht im Müllkeller offenbar schnell den Überblick verliert und genervt auch mal eine Plastikschale im Restmüll verschwinden lässt, ist die gängige Erfahrung nicht nur bei Wohnungsgesellschaften. Deren Erfahrungsberichte sind eindeutig. Doch Hand aufs Herz: Wer noch nie an der Mülltonne gesündigt hat, der werfe den ersten Stein.