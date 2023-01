Therese Arentz hat unzählige Fotos und Zeitungsberichte gesammelt Künstlerwitwe setzt ihrem Mann ein Denkmal

Sie wolle ihrem verstorbenen Mann ein Denkmal setzten, sagt Therese Arentz schlicht und zeigt auf das druckfrische, 112 Seiten starke Buch. Kurt Arentz habe ein Porträt geformt und in Bronze gießen lassen. Seine Witwe beauftragte die Autorin Anna Hanrahan mit einer Biografie und versorgte diese mit so viel Material, dass es einige Zeit in Anspruch nahm, alles zu sichten und auf ein lesbares Maß zu verdichten. Es ist kein weiteres Werkverzeichnis geworden, sondern ein Buch, das an einen besonderen, aufgeschlossenen, den Menschen zugewandten und humorvollen Mann erinnert. Das den Künstler bei der Arbeit zeigt und Einblick gibt in die verschiedenen Facetten seines Wirkens. Damit auch die nächste Generation der Sammler von Arentz-Originalen noch etwas mit dem Bildhauer anfangen kann.