Wirtschaft : Biofrontera: Sorge um feindliche Übernahme wächst

Am 10. Juli geht es um die Existenz von Biofrontera. Denn an dem Termin findet die Hauptversammlung statt, „auf der es um die Existenz der Biofrontera AG geht, eines gründergeführten, deutschen Biotech-Champions.

Die in Manfort ansässige Biofrontera ist das Ziel eines beispiellosen und vom Management als feindlich empfundenen Übernahmeversuchs durch die Deutsche Balaton AG“, lässt das Unternehmen über eine Medienagentur mitteilen. Die Deutsche Balaton AG wolle nicht zum Wohle der Biofrontera-Mitarbeiter und des Unternehmens handeln, sondern das kleine Leverkusener Pharma-Unternehmen „auf ein willfähriges Spekulationsobjekt reduzieren“. Vorstand und etliche Fachkräfte hätten angekündigt, das Unternehmen zu verlassen, sollte die Deutsche Balaton die Aktienmehrheit hinter sich bekommen. Die Biofrontera-Führung sucht deshalb Kontakt zu den Aktionären, betreibt intensive Informationspolitik.

Vorausgegangen ist dem Ganzen dies: Die japanische Pharma-Firma Maruho will ihren Anteil an Biofrontera-Aktien auf knapp 30 Prozent ausweiten, hatte deshalb den Aktionären im April ein Kaufangebot unterbreitet. Das Biofrontera-Management hatte sich positiv dazu geäußert. Maruho erhöhte später den Preis für die Aktien von 6,60 auf 7,20 Euro. Nun haben die Deutsche Balaton Biotech AG (Frankfurt am Main) und Delphi Unternehmensberatung (Heidelberg) ebenfalls ein öffentliches Erwerbsangebot für bis zu 500.000 Biofrontera-Aktien angegeben, wollen pro Aktie ebenfalls 7,20 Euro zahlen.