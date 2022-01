Bildung in Leverkusen : Die Volkshochschule feiert Jubiläum

Bildung in Leverkusen

Leverkusen Vor 75 Jahren verzeichnete die Bildungseinrichtung 324 Hörer, mittlerweile sind es stolze 10.000. Die Digitalisierung hat der VHS gut durch die Pandemie geholfen.

„Am 27. Januar 1947 öffnete die Volkshochschule Leverkusen erstmals ihre Bildungspforten“, sagte Hinken. Besuchten anfangs lediglich 324 Hörer rund 30 Veranstaltungen – unter anderem zu Musik, Geschichte, Dichtung und Fremdsprachen oder sogar schon ein Seminar zum Thema „Frauenbewegung gestern und heute“ – so sind es inzwischen 10.000 Teilnehmer, die insgesamt 480 Kurse mit 20.000 Unterrichtseinheiten belegen. „Es war ein Programm, das in Ansätzen schon das zeigte, was die VHS heute noch bietet“, erläuterte Hinken und bezeichnete die örtliche wie auch die gesamtdeutschen Volkshochschulen als „Erfolgsgeschichte“.