Jahresrückblick : Das war 2019 in Leverkusen

Leverkusen Wir zeigen ausgewählte Schlaglichter des Jahres – von Autobahn- und Klimademos bis Rattenplage in Wiesdorf, von Brandruine in Schlebusch bis Sportstar Dirk Nowitzki in der BayArena.

(LH)