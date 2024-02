Sparkasse Leverkusen zieht Bilanz Selbstbedienungs-Pavillon öffnet in Hitdorf

Die mittelständische Wirtschaft in Leverkusen brauchte mehr Geld für Investitionen, die Sparkasse Leverkusen hielt es parat. Mit der Vergabe von 537 Millionen Euro an neuen Krediten, 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr, vermeldete das größte Leverkusener Geldhaus in ihrem Geschäftsbericht für das Jahr 2023 einen Bestand von 3.662 Mill. Euro (plus 1,2 Prozent).