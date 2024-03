Für den Erhalt der Mutter aller Bierbörsen in Leverkusen-Opladen Stadt will Nolden Pflegekosten erstatten

Werner Nolden bekommt von der Stadt „Pflegegeld“. So lässt sich ein Beratungspapier zusammenfassen, das ab Mitte April in den politischen Gremien beraten wird. Es geht um das Bierbörsen-Gelände samt Kastanienallee – von der Stadt wegen der Ersatzpflanzung von Linden im Beratungspapier nun als Lindenallee bezeichnet. Dort soll in diesem Jahr die 37. Bierbörse laufen. Nolden hatte im vergangenen Jahr angekündigt, er verkürze auf drei Tage. Der Montag falle weg – somit auch das traditionelle „Meister“-Konzert von Schlagerbarden Guildo Horn. Bierbörse ohne Guildo? Kaum denkbar, befand die Sparkasse Leverkusen, sagte dafür Sponsoring zu.